CANICULE - Le temps va virer à l'orage en Saône et Loire

Pour celles et ceux qui souffrent de la chaleur, encore au moins 48h pour espérer un changement radical de ton en Saône et Loire. Météo France prévoit l'arrivée d'un épisode orageux intense à compter de mercredi et jusqu'à dimanche. Des épisodes orageux qui devraient être bien arrosés par endroits mais avec surtout une très forte activité orageuse. On croise d'ores et déjà les doigts pour ne pas connaître de nouveau l'épisode de grêle du 3 juin.