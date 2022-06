LEGISLATIVES - 130 députés en moins pour Macron, le Rassemblement National multiplie par 10 sa présence à l'Assemblée Nationale

Ça casse pour Emmanuel Macron ce dimanche soir... et un certain nombre de ministres n'ont pas été élu ce soir.

Ce dimanche soir, Emmanuel Macron va devoir affronter un sacré séisme politique. La majorité présidentielle perd quelques 130 députés à l'assemblée nationale tout en restant la principale force politique du pays. Parallèlement, le rassemblement national multplie par 10 sa représentation nationale, passant de 8 à quasi 80 députés. Pire, Christophe Castaner, chef de file des députés LREM à l'Assemblée Nationale est battu ce dimanche soir... comme Richard Ferrand - Président de l'Assemblée Nationale, l'un des piliers de la macronie, annoncé comme battu. Un désaveu clair et affiché ce dimanche soir.

Même si Emmanuel Macron a été réélu à la tête du pays, il se retrouve ce dimanche soir affaiblit comme jamais pour démarrer son second mandat. C'est l'heure de la recomposition du paysage politique.

LR au coeur de toutes les stratégies

Si Emmanuel Macron veut gérer comme il l'espère, sa seule stratégie est désormais d'aller frapper à la porte des LR, et essayer un accord de gouvernement afin d'essayer de créer une majorité relative. Reste que là encore, le parti Les Républicains risque de vendre cher tout soutien, d'autant plus que tout ceux qui devaient partir le sont.

C'est un tout autre mandat qui s'ouvre devant Emmanuel Macron, et il va falloir composer et surtout faire un travail de parlementaire pour convaincre et négocier.

plus d'infos plus tard sur info-chalon.com