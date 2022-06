LEGISLATIVES - "il n'y a pas d'alternative que ce rassemblement" lance Elisabeth Borne

"Les Français nous appellent à nous rassembler, au service de tous les Français", "avec des mesures fortes et concrètes dès cet été sur le pouvoir d'achat. Nous allons oeuvrer dans le dialogue et l'écoute, partout sur notre territoire. Nous avons tout pour réussir et c'est ensemble que nous y parviendrons". Face à une situation inédite sous la 5e République, Elisabeth Borne va devoir intégrer et respecter le Parlement. Un vrai changement au regard des pratiques relevées au cours de ces cinq dernières années, notamment au moment de la gestion sanitaire. Elisabeth Borne a lu un court message, validé par l'Elysée ce dimanche soir.

Face au séisme de ce dimanche soir qui relève ce qu'info-chalon.com souligne depuis des années, à savoir la fracturation de la société française, Emmanuel Macron va devoir intégrer que les Français n'ont pas souhaité donner un blanc-seing à son programme. Une démonstration claire et nette que l'élection présidentielle d'Emmanuel Macron n'était en aucun cas une adhésion à sa candidature. Une précision indispensable pour la majorité présidentielle. Si on prend en considération l'abstention, le désaveu vis à vis de la classe politique en place est encore plus flagrant.

Dès demain, Emmanuel Macron va devoir mettre de l'eau dans son vin, et piocher des soutiens ici ou là. L'heure des grandes négociations est lancée... et même si le parti LR est plus que jamais affaibli, paradoxalement, il se retrouve au centre d'un échiquier politique indispensable aux ambitions gouvernementales. Sauf que déjà, qu'il s'agisse de Christian Jacob ou de Gilles Platret, le message de ce dimanche soir, est là aussi très clair. Au-delà de la droite républicaine ? Les possibilités pour Emmanuel Macron sont réduites à la portion congrue.

Avis de tempête annoncé... Allez on peut prendre les paris... ce deuxième mandat sera-t-il sans dissolution de l'Assemblée Nationale ?

Laurent Guillaumé