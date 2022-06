Ambiance festive ce samedi soir à Virey-le-Grand !

(NDLR : le feu a dû être annulé à cause du fort épisode caniculaire que nous subissons depuis plusieurs jours dans la région, mais le reste de l’animation a été maintenue).



« C’est un rendez-vous que nous avions tous les ans depuis des années mais c’est le premier depuis la covid, nous sommes ravis de pouvoir enfin le renouveler » a indiqué Catherine Dargaut, vice présidente de l’association viroise.

Au programme de cette soirée, un repas sur réservation, une buvette avec possibilité de snacks, mais aussi un DJ (prestation offerte par la mairie).



La municipalité avait également embauché un service de sécurité et mis à disposition un camion frigorifique pour la soirée.

Au total, 70 personnes avaient réservé leur repas en amont auprès de l’association, tous venus en famille ou entre amis ! C’est le cas de Nadia, viroise, qui avait invité une quinzaine de ses amis à venir passer la soirée dans son village.

« A l’ère de Messenger, c’est facile ! » s’amuse Nadia. Tous ses amis ont alors répondu présents à l’invitation envoyée via les réseaux sociaux.

« Il faut savoir soutenir les petites associations de village ».



Puis, il y a ceux qui se sont décidés à la dernière minute, c’est le cas de Sabrina et Séverine, venues de Fragnes la Loyère :

« On a pris maris et enfants et on est venus faire un tour »

« C’est l’occasion pour les enfants de se défouler au stade et pour les parents de faire de même sur la piste de danse » a plaisanté Séverine.

Une belle réussite pour l’association des amis virois qui donne rendez-vous aux habitants de sa commune et celles alentours, pour sa prochaine manifestation : « nous avons prévu une brocante début septembre » a précisé Catherine Dargaut.



Amandine Cerrone