L'équipe féminine SD Worx établit son camp d’altitude à Brides-les-Bains pour se préparer aux Grands Tours

Le charmant village situé dans les Alpes et connu pour ses eaux thermales constitue une base idéale pour organiser son entraînement en altitude. Demi Vollering, Lotte Kopecky, Lonneke Uneken, Niamh Fisher-Black, Blanka Vas et Anna Shackley se préparent pour Giro Donne et le Tour de France Femmes. L'équipe SD Worx féminine séjourne dans les 3 Vallées.

Brides-les-Bains, localisé au pied des 3 Vallées, est réputé pour son eau thermale, son spa, ses cures d'amincissement et pour son savoir-faire en matière de nourriture saine et de diététique. Le village alpin s’impose désormais comme une destination cycliste conviviale, pour les hommes et les femmes adeptes de vélo.

Brides-les-Bains est un camp de base cycliste idéal situé au pied des 3 Vallées, avec de nombreuses ascensions qui s’élancent depuis le village. D’ici, on peut partir à l’assaut des montées vers Courchevel, Méribel ou Val Thorens et gravir le Col de la Loze par ses deux versants. Le pied du col de la Madeleine et la montée à Valmorel sont également tout proches. Le Cormet de Roselend, le col du Petit-Saint-Bernard ou le col de l’Iseran sont également à proximité.

Le désormais célèbre col de la Loze, exclusivement réservé aux cyclistes, est le fer de lance de la nouvelle stratégie cycliste de Brides-les-Bains. Sur ce "nouveau" col de 2304 mètres d'altitude, Tadej Pogacar et Primoz Roglic se sont livrés un duel acharné lors du Tour de France 2020. Brides-les-Bains organise sa propre compétition "Col de la Loze by Brides-les-Bains" chaque année, la troisième édition aura lieu le 17 Juillet prochain.

En plus de leurs séances d'entraînement, les coureuses du Team SD Worx ont bénéficié des soins au Grand Spa Thermal de Brides-les-Bains et profité des bienfaits de l’eau thermale, et d'un massage relaxant. Elles ont aussi pu tester les vélos électriques à hydrogène, qui font partie de la stratégie écologique de la station et de la région. L'équipe SD Worx est la meilleure équipe mondiale dans le peloton féminin depuis de nombreuses années, elle est 1ère au classement UCI.

"Avant les deux tours les plus importants de l'année, le Giro Donne et le Tour de France Femmes, il s'agit d'une étape d'entraînement en altitude importante", souligne Anna van der Breggen, championne olympique et double championne du monde sur route qui est depuis cette année la directrice sportive de l'équipe SD Worx.

"Les stages d'entraînement en altitude constituent une partie de plus en plus importante de la préparation aux grandes courses", poursuit Anna Van der Breggen. "Grâce à Brides-les-Bains, nous avons pu nous établir en altitude dans Les 3 Vallées, tandis que depuis la vallée, nous avons pu nous attaquer à plusieurs longues ascensions. C'est idéal pour nous, car nous restons ici pendant trois semaines et la variété des parcours d'entraînement est la bienvenue. Avec le col de la Loze, qui est spécialement aménagé pour les cyclistes et où on ne trouve aucune circulation automobile, nous sommes au pied d'un col idéal pour notre entraînement. De plus, nous pouvons utiliser les thermes de Brides-les-Bains, ce qui offre un bon moment de détente les jours de repos."

Dans le cadre de ce camp d'entrainement avec Brides-les-Bains, l'équipe SD Worx sera présente jusqu'au 21 juin.