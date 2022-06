FETE DE LA MUSIQUE - La ville de Chalon annule les concerts prévus ce mardi soir

Après contact avec la préfecture de Saône-et-Loire et en raison des conditions météorologiques annoncées pour cette fin d’après-midi et ce soir, qui font craindre un épisode orageux violent avec des vents dépassant les 100 km/h en rafale et des risques de chute de grêle, les concerts organisés par la Ville de Chalon, place de l’Hôtel-de-Ville, place Saint-Vincent et square de l’Arquebuse sont annulés.

Néanmoins, les plus petits concerts, en particulier ceux prévus dans les différents bars et restaurants de la ville, peuvent être maintenus sous réserve que les organisateurs soient en capacité de placer le public à l’abris en cas d’intempéries.

La présentation de Chalon dans la Rue 2022 prévue ce mardi soir est également reportée.