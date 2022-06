Une belle fête de la musique au Bloc 7 !

La Fête de la musique a battu son plein au Bloc 7 (Rotonde de l’Espace des Arts), avenue Nicéphore Niépce à Chalon-sur-Saône. Même si l’annulation d’un certain nombre de concerts de la programmation par la ville a terni un peu la fête, partout des initiatives, échappant aux intempéries annoncées, ont eu du succès comme au Bloc 7 où la soirée organisée par les Open Mike et DFT ont vu des artistes se succéder sur scène pour le plus grand bonheur du public présent. La Fête de la musique, programmée le jour du solstice d’été, fêtait cette année ses 40 ans. En effet, c’est en 1982 qu’elle fut créée par Jack Lang alors Ministre de la Culture ; depuis elle s’est exportée à l’étranger.

Lors de cet événement au Bloc 7, on notait la présence de Nicolas Royer, Directeur de l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône en début de soirée puis de Robert Llorca, Directeur du Grand Chalon ainsi que de Marion Schrotzenberger, responsable diffusion, production au CRR*, de Médéric Roquesalane, Directeur de l’Arrosoir, salle de concerts jazz et musiques de traverse et d’Emmanuelle Dupuit, Vice-présidente en charge de la culture et du développement de la Vie Étudiante au Grand Chalon. 2 projets phares ont notamment été présentés au cours de la soirée ‘Drapeau Vide’, chanson électro rock et ‘Brique Argent’, pop alternative.

SBR

*CRR : Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Chalon