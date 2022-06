Elisabeth Lelu succède à Yolande Paparel à la tête du Lions Chalon Doyen 

Succédant à Yolande Paparel. La passation de pouvoir s’est déroulée ce mardi 14 juin à la Maison Le Courbe à Rully, en présence notamment d’Alain Régnier, président de la zone 13, et celle de membres des clubs Chalon Cercles d’Or, Chalon Saôcouna et Mercurey Côte chalonnaise, parmi lesquels on a reconnu Janine Bertillier et Jean-Claude Deboissy, past gouverneurs.

Au cours de son mandat d’un an Elisabeth Lelu sera assistée par Yolande Paparel, past-présidente et responsable des effectifs, Laure Chapelon, secrétaire, Corinne Mulot, secrétaire adjointe, Georges-Henri Duchesne, trésorier, Nicole Buisson, protocole, Claude Picot, protocole adjointe, et France Boyet, responsable de la commission EMS (Equipe mondiale du service).

« La participation et l’implication de chacun... »

Avant de quitter la présidence, Yolande Paparel a fait le bilan de l’année écoulée. « Un bilan qui n’a été possible qu’avec la participation et l’implication de chacun dans un climat d’amitié et de bienveillance conforme aux règles du lionisme » a-t-elle souligné. Une année chargée en actions, et tout particulièrement en direction de la jeunesse.

Dans le cadre de l’opération « Vacances Plein Air » cinq enfants, issus de familles en difficulté, vont partir en vacances en août grâce aux bénéfices rapportés par « La Soupe des Chefs ». Des cadeaux de Noël, financés par la recette de la vente de vin chaud lors des festivités du 8 Décembre, ont été offerts aux enfants hébergés à la Résidence de l’Ecluse, foyer qui accueille des victimes de violences familiales. Début juin, trois ordinateurs ont été donnés au Grand Chalon pour les mettre à disposition des étudiants du territoire. Le club service a également apporté un soutien scolaire à trente sept enfants et va être partenaire dans quelques jours de « Place à l’été », qui va se dérouler du 13 juillet au 18 août à l’initiative de la municipalité de Saint-Rémy en liaison avec le Grand Chalon.

Parmi les autres actions menées en 2021-2022 citons notamment « Une rose jaune pour Alzheimer », « Tulipes contre le Cancer » ou encore l’incontournable collecte de lunettes, à destination de Médico Lions Club de France, et qui a battu cette année tous les records avec 7 109 paires, dont 140 neuves, récupérées.

« Dans l’amitié, l’action et la tolérance... »

Dans son discours d’investiture Elisabeth Lelu a confié « Nous essaierons de faire aussi bien sinon plus cette année, le bureau et moi-même ». Et d’ajouter « Une nouvelle année va s’écrire avec vous tous et grâce à vous. J’essaierai d’être à la hauteur de votre confiance, et resterai fidèle à notre projet de club, dans l’amitié, l’action et la tolérance ».

Cette passation de pouvoir a été l’occasion de remettre un Melvin Jones à Laure Chapelon, Yolande Paparel et Jacques Richard et d’adresser des remerciements à Jean Zahra et Bernard Deliry pour leurs 50 ans de lionisme.



Gabriel-Henri THEULOT