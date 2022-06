De la musique plein les oreilles, du spectacle plein les yeux pour la fête de la musique de Châtenoy le Royal avec les élèves de Sandrine et Gilbert Drigon.

Le préau de l’école Rostand comme scène et la cour de récréation comme salle en plein air pour le public, le décor était planté pour cette fête de la musique ce samedi 18 juin.

Orchestre, chanteurs et chanteuses, bancs, tables, chaises, buvette…, tout a été pensé et préparé pour satisfaire un public venu en grand nombre pour cette fête de la musique.

Pour chauffer le public, même si cela n’était pas nécessaire avec la canicule, une première partie avec les chants individuels des élèves et le chœur Studio Live. Certaines chanteuses comme Camille avaient leur fan club. Au programme, des chansons d’époques différentes à l’instar de la chanson Le monde est stone (Starmania) sublimement interprétée par une jeune chanteuse.

Une nouveauté cette année avec les classes d'éveil musical et découvertes qui se sont produites en fin de première partie. Les enfants âgés de moins de 10 ans avaient formé un petit orchestre avec pianos, synthés, accordéons et batteries pour accompagner le groupe de chanteurs d'éveil. Le spectacle aurait pu être devant la scène avec un balai de parents et leur smartphone, il n’en n’était rien, les vedettes c’étaient les enfants !

Certains grands élèves vont quitter le groupe pour aller poursuivre leurs études ou autres, ils ne voulaient pas partir sans dire combien ils avaient apprécié Sandrine. Un au revoir en chanson qui a beaucoup ému Sandrine.

Une petite pause pour permettre à chacun de se désaltérer ou de manger une barquette de frites, une merguez, etc…et le moment était venu pour une rétrospective du spectacle "AMC jouent aux enfoirés" avec l’orchestre de Gilbert Drigon. Toute une panoplie de chansons que les interprètes ont agrémentées, malgré la forte chaleur, des costumes et accessoires. Là encore le public a été subjugué par la qualité et la musicalité de cette deuxième partie qui s’est terminée assez tard dans la soirée.

C.Cléaux