Le musée de l’école en chalonnais à Saint Rémy se défait de certains livres et manuels à l’occasion d’une vente les 25 et 26 juin de 10h00 à 18h00.

Les amateurs de livres et BD vont pouvoir trouver de quoi lire avec cette vente organisée par le musée de l’école en chalonnais à St Rémy.

On appelle ça dépoussiérer les étagères et il arrive un moment où c’est nécessaire de se séparer de certains livres, ouvrages…

Le musée de l’école en chalonnais a donc décidé de faire un peu, beaucoup de ménage dans ses livres et revues. Le président de l’association, Bruno Jacquelet a précisé : « les livres et manuels scolaires, les BD sont pour une grande partie ceux des bibliothèques rose, verte et de travail. Il y a aussi des cartes de géographie… ».

Vous aurez la possibilité de visiter le musée et son ambiance des années 1880 avec la salle Jules Ferry ou la salle Rossignol des années 50.

C.Cléaux