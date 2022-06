AVIS DE DECES - Monsieur Maurice BONNAVENT

CHÂTENOY-LE-ROYAL



Isabelle et Jean-Jacques Roux,

Michel et Aliette Bonnavent,

ses enfants ;

Ali Ben Fedhila,

son gendre ;

Thomas et Mariadele, Rémi et Kirsten, Simon,

Fanny et Anthony, Clément et Laurine,

Marc et Sandy, Luc et Pauline, Alain,

ses petits-enfants ;

Nora, Marta, Ellie-Lara, Paul-Enael, Ava, Théa,

ses arrière petits-enfants ;

Madame Nicole Gandriaux et ses enfants,

son amie ;

ainsi que toute sa famille et ses amis ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Maurice BONNAVENT

à l'âge de 91 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 28 juin 2022 à 10 heures en l'église de Châtenoy-Le-Royal.

La famille rappelle à votre souvenir sa fille

Brigitte

décédée en 2012

ainsi que son épouse



Marcelle

décédée en 2013.