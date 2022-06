AVIS DE DECES - Monsieur Rémy PAILLOUX

VARENNES-LE-GRAND



Christine PAILLOUX,

son épouse ;

Virginie, Jérémy, Vincent, ses enfants ;

Sonia, Tomasz,

ses beaux-enfants ;

Margaux, Camille, Théo, Jules, Charles,

ses petits-enfants ;

Monique et Charles PAILLOUX, ses parents ;

Raymond CORNU,

son beau-père ;

sa sœur, ses frères,

beaux-frères

et belles-sœurs ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Rémy PAILLOUX

Pompier vétéran

survenu le 20 juin 2022,

à l'âge de 67 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le lundi 27 juin 2022, à 10 heures, en l'église de Varennes-le-Grand.

Fleurs naturelles uniquement.

La famille remercie le service hépato-gastro de l'hôpital de Chalon-sur-Saône et les infirmiers de Varennes-le-Grand pour leur gentillesse et leur dévouement.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de son petit-frère,

décédé en 2018.

Raphaël PAILLOUX