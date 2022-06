COVID-19 - Les indicateurs en rouge foncé en Bourgogne-Franche Comté selon les chiffres hebdomadaires de l'Agence Régionale de Santé

Communiqué de l'Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté du 24 juin 2022 :

COVID-19 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

L’épidémie accélère : protéger les plus fragiles !

Les contaminations poursuivent leur forte poussée ces 7 derniers jours en Bourgogne-Franche-Comté. Redoublons nos efforts pour protéger les plus fragiles des formes graves de Covid-19.

La campagne de rappel vaccinal, qui concerne les plus de 60 ans, doit se relancer.

La reprise épidémique observée à l’échelle nationale n’épargne par la Bourgogne-Franche-Comté, où la circulation du virus continue de progresser pour la troisième semaine consécutive.

L’incidence en population générale, en hausse de 30% environ, s’établit à plus de 400 cas pour 100 000 habitants ces 7 derniers jours, avec un taux de positivité des tests enregistrant pour sa part 5 points de plus.

Cette hausse des contaminations s’accompagne d’une remontée des hospitalisations.

Campagne de deuxième rappel

La campagne de vaccination pour le deuxième rappel se poursuit, mais pas assez vite et l’ARS incite donc toutes les personnes éligibles à se faire vacciner sans attendre, pour passer un été et un automne sereins.

Qui est concerné ?

Les personnes de plus de 60 ans.

Quand ?

- 6 mois après le premier rappel pour les 60-79 ans

- 3 mois après le premier rappel pour les 80 ans et plus, les résidents d’EHPAD et les personnes immunodéprimées.

Où ?

La vaccination est assurée par les professionnels de santé de proximité : médecins généralistes, infirmiers, pharmaciens…

En cas d’infection après le premier rappel

Dans le cas des personnes ayant été infectées après leur premier rappel :

-Si l’infection est survenue plus de 3 mois après ce premier rappel, un deuxième rappel n’est pas nécessaire.

-Si l’infection est survenue moins de 3 mois après le premier rappel, un deuxième rappel est nécessaire (il convient d’attendre alors au moins 6 mois après l’infection avant de procéder à ce deuxième rappel).

La vaccination a prouvé son efficacité pour se prémunir des effets individuels et collectifs de ce virus.

Toujours les gestes barrières, le dépistage, l’isolement

Elle s’ajoute aux réflexes de lutte contre l’épidémie qui appellent notre vigilance dans nos pratiques quotidiennes :

-gestes barrières, et en particulier port du masque en cas de symptômes, dans les lieux de promiscuité et avec les plus fragiles ;

-recours au dépistage en cas de symptômes évocateurs ;

-respect de l’isolement dans l’attente des résultats d’un test, et bien sûr, en cas de positivité de ce test.

Plus de 9 000 décès en Bourgogne-Franche-Comté

Le lourd bilan de l’épidémie depuis mars 2020 dépasse désormais les 9 000 décès en Bourgogne-Franche-Comté : 6 508 décès en établissements de santé ; 2 499 en établissements médico-sociaux.