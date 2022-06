AVIS DE DECES - Madame Jeanne TOUCHEMOULIN née DEMONT

ÉPERVANS - SAINT-MARCEL



Josette et Michel Langeron,

Jacqueline et Jean-Louis Sirop,

ses enfants ;

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;

ses neveux et nièces ;

Michel Demont,

cousins et cousines,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeanne TOUCHEMOULIN

née DEMONT

survenu le 22 juin 2022, sans sa 101e année.

Ses obsèques seront célébrées le lundi 27 juin, à 10h30, en l'église de Saint-Marcel.

Jeanne repose à la chambre funéraire de Saint-Marcel où ses proches vous recevront ces vendredi et samedi

de 16 heures à 19 heures.

Pas de plaques.

Fleurs naturelles seulement.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.

Une pensée pour son époux,

Roger

décédé le 23 juin 1958.