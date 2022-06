Belles festivités à l’étang Chaumont pour la fête de Châtenoy le Royal.

Le très beau temps même un peu trop chaud, le lieu, les visiteurs l’après-midi et les spectateurs le soir ont fait de cette fête une pleine réussite pour les organisateurs.

Tout l’après-midi les enfants, ados et adultes ont pu s’adonner aux différents jeux préparés et encadrés par le personnel du CCAS et des bénévoles. Tir à l’arc, pêche à la ligne, jeux de sociétés, quiz et bien d’autres ont vu passer une foule de personnes. Comme il faisait très chaud, le coin buvette était le point important pour pouvoir se désaltérer. Les crêpes ont aussi leurs adeptes quel que soit le temps qu’il fait.

En fin d’après-midi, une animation musicale par les Sourdines à l’huile a fait venir encore un peu plus de monde. Le groupe, bien connu sur le chalonnais et bien plus loin, composé des 5 compères Florent, Benoit, Aymeric, Bob et Marc ont comblé l’auditoire avec leur musique New Orléans, jazz et swing. Un concert avec en arrière-plan l’étang et le coucher de soleil, le public était dans un dépaysement total.

Pour que cette fête puisse avoir lieu, le matin le personnel du CCAS et de la municipalité ont installé les barnums et le soir après les animations, ils ont tout rangé.

C.Cléaux