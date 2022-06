La librairie spécialisée L’Antre des bulles à Chalon-sur-Saône privilégie les belles rencontres

Samedi 25 juin, en après-midi, le dessinateur et scénariste BD français Vincent a fait le bonheur des lecteurs de ‘Damien, l’empreinte du vent’ avec une séance de dédicaces inoubliable.

Vincent était en séance de dédicaces pour l’album ‘ Damien, l’empreinte du vent ». Un travail remarquable à placer entre toutes les mains cet été pour s’évader et partager l’incroyable voyage de deux jeunes montagnards, âgés de 17 ans, qui décident de faire un tour du monde à la voile et qui durera 5 ans.

D’abord moqués, ils finiront au terme de leur voyage par rentrer dans la légende des aventures maritimes rencontrant sur leur route obstacles mais également magnifiques rencontres et paysages. Damien, le voilier et son équipage composé de Jérôme Poncet et Gérard Janichon vont vous faire voyager, rêver. Un récit riche en aventures sublimé par le travail à l’aquarelle de Vincent.

A lire absolument !

SBR