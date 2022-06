'Adelinas de la claquetas’, la super future mariée s’habille en rose bonbon

Déferlante de bonne humeur et de rires dans les rues de Chalon à l’occasion de cet enterrement de vie de jeune fille.

Dans les rues piétonnes, ce samedi 25 juin en début d’après-midi, une heureuse employée commerciale de Navilly (71), Adeline Monin, de son petit nom ‘Adelinas de la claquetas’, a gaiement fêté son enterrement de vie de jeune fille. Elle épousera son conjoint, Nathan Denny, qui exerce le métier de boucher, le 27 août 2022 à Navilly. Ce couple se connaît depuis longtemps mais partage leur vie depuis 6 ans et ont ensemble une petite fille, nommée Tessa, âgée de 4 ans. Adeline était entourée de sa future belle-soeur Maya et de ses meilleures amies Cécile, Anne-Sophie, Emilie et Amélie qui l’ont décrite comme étant : « une super copine, une super employée, une super maman… une super tout ».

Info-Chalon lui adresse tous ses vœux de bonheur.