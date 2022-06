49ème semaine de mobilisation pour les anti-passes du Chalonnais

S'il ne fait clairement plus les gros titres depuis belle lurette, le noyau dur des anti-passes du Chalonnais continue de se rassembler tous les samedis sur la Place de Beaune avec les mêmes objectifs qu'au début de la mobilisation. Plus de détails avec Info Chalon.

Bon, c'est vrai qu'ils n'étaient maximum une vingtaine sur la Place de Beaune ce samedi 25 juin.

Eux, ce sont les membres du Collectif Chalonnais Libertés et Vérité.

Certes, ils ne sont plus sous les feux des projecteurs, mais force est de constater que celles et ceux qui constituent le noyau dur de l'opposition manifeste contre la politique vaccinale du gouvernement dans le Chalonnais ont le mérite d'avoir de la suite dans les idées.

Après 49 semaines de mobilisation sans que rien ne bouge ces derniers temps, ces derniers continuent de se réunir sous le barnum de Réaction 19 et Bon Sens afin d'informer et d'échanger sur les effets secondaires des vaccins contre le COVID-19.

Alors sentinelle entêtée continuant d'occuper chaque samedi la Place de Beaune, et qui espère la relève, tel les Patrouilleurs de la Garde de nuit dans la saga Le Trône de Fer (Game of Thrones) de George R. R. Martin, ou reliquant d'un mouvement qui perdure et refuse mordicus de s'éteindre par baroud d'honneur ?

Si ni vous ni nous ne connaît la réponse — seul l'avenir nous le dira —, une chose est sûre : les anti-passes du Chalonnais seront à nouveau, peu importe leur nombre, samedi prochain dès 14 heures 30 sur la Place de Beaune.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati