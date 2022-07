Maison du Tacos a ouvert à Givry

Une aventure humaine

Local longtemps désaffecté, des travaux ont été entrepris pendant un an pour tout remettre à neuf du sol au plafond et équiper l'espace cuisine d'un matériel professionnel digne de ce nom, le tout avec la contrainte des Bâtiments de France et d'un loyer à payer sans même avoir lancé l'exploitation commerciale. Un défi que n'a pas rechigné à relever Khalil Elmiyoui.

Et pour cause, ce dijonnais qui aime à rappeler son héritage marocain est loin d'être novice dans les affaires. Tour à tour surveillant de l'Éducation nationale et entraîneur de basket, il a déjà monté en quelques quinze ans plusieurs points de restauration, dont le « 101 Avenue Boucicaut » à Chalon. Mais pour lui, la rentabilité commerciale ne fait pas tout car une fois un restaurant bien lancé, c'est à ses employés qu'il confie la gérance : « je ne veux pas que tu restes salarié ici toute ta vie ». Formateur dans l'âme et promouvant le goût de l'effort, il est titulaire depuis 2021 du titre de « coach consultant professionnel » (l'équivalent d'un Master 2) et projette de devenir coach en développement personnel en ligne, afin « d'aider à voler de ses propres ailes ». Cela semble fonctionner, un de ses anciens employés connaît aujourd'hui le succès à Ouroux.

Un marché local prometteur

Mais pourquoi donc Givry ? Certains ont pu se montrer dubitatifs sur les réseaux quant à l'intérêt d'un énième point de restauration supplémentaire sur le secteur, étant donné la présence de, notamment, deux pizzerias (l'une en dur Boulevard de Verdun et l'autre de manière mobile les mardis et vendredis soir Place d'Armes), un kebab, et divers bistrots comme la Billebaude et la Cadole.

Pas de souci, si Khalil Elmiyoui et son associé ont quitté Dijon puis Chalon, c'est que ces villes sont déjà saturées en restauration rapide. Givry et les communes alentour offrent une clientèle plus rurale, qui n'a pas toujours l'occasion de rouler des kilomètres pour manger un morceau. Et pour ce qui est de la concurrence locale, le gérant s'est présenté à chaque enseigne afin d'instaurer des relations de cordialité et de respect mutuel. Après que M. le Maire Sébastien Ragot lui a souhaité la bienvenue, contact a également été établi avec l'Association des Commerçants de Givry.

Et sinon, qu'est-ce qu'on mange ?

Maintenant que l'affaire est lancée, et bien lancée même, puisque les avis Google sont très positifs, chacun pourra venir apprécier ou simplement découvrir les tacos à la française. Spécialité mexicaine consistant en une tortilla de maïs repliée et fourrée de tout un assortiment d'ingrédients, le taco a été revisité à Lyon dans les années 2000. Désormais à base de blé, il est garni de salade iceberg, de tomate et d'oignon rouge, d'une sauce fromagère maison dont M. Elmiyoui partage volontiers la recette (crème légère, emmental, moutarde, ail, sel+poivre) et se dit même fier si sa recette est reprise par d'autres.

À cette base s'ajoutent, au choix du client, une viande (steak, poulet, kebab), une sauce parmi onze possibilités, et enfin une quinzaine de suppléments cumulables : champignons, œuf, reblochon, lardons, etc. Qu'il soit classique (passé à la presse à panini) ou gratiné au four, votre tacos sera servi avec sa ration de frites. Vous êtes indécis ? Optez pour un tacos signature et sa recette clé-en-main !

Sur place ou à emporter

Si la livraison n'est pas prévue et si l'installation d'une terrasse semble compromise pour des questions de largeur de trottoir, il est toujours possible de consommer sur place, à l'une des 12 places assises en intérieur. Finalement, avec la chaleur estivale, on est bien mieux dans la salle climatisée.

Attendez, ça n'est pas fini. Pour varier les plaisirs, Maison du Tacos propose également une dizaine de pizzas, des burgers, des sandwichs et des salades. En dessert, un tiramisù et une mousse au chocolat qui sera bientôt réalisée en partenariat avec la pâtisserie givrotine Au Croissant de Lune.

C'est maintenant à vous de tester et de donner votre avis Google, le temps que soit mise en place une page Facebook. Ouvert tous les soirs de 18h à 22h ainsi que du lundi au jeudi de 11h30 à 14h, vous pouvez commander en appelant le 03.85.93.30.62. Attention cependant à ne pas confondre avec « LA Maison du Tacos », qui se trouve en région parisienne, ce serait dommage qu'ils se retrouvent avec une commande non-réclamée !