Ça méritait bien une petite photo

Lorsqu’un enterrement de vie de jeune fille dont les participantes sont très enthousiastes rencontre, au hasard d’une rue, un enterrement de vie de garçon également très enjoué, cela donne l’occasion d’une petite photo qu’Info-Chalon ne pouvait pas manquer !

La place de la Cathédrale s’est clairement animée le temps de cette rencontre. Précisons que les deux protagonistes ne se connaissaient pas. Adeline Monin épousera Nathan Denny, le 27 août 2022 à Navilly, et Adrien Nunes épousera Jessica Guinot, le 30 juillet 2022 à Simard.

Et pour répondre à une minorité ayant émis des réserves, il y a quelques semaines, au sujet de ce type d’article :

Certains lecteurs diront que l’information est plutôt légère, eh bien oui ! Quel plaisir de partager de la bonne humeur et de la gaieté, surtout en ces temps un peu compliqués, et notre vocation en tant que média, n’est-il pas de rendre compte de la vie d’un territoire ? De l’actualité la plus grave à la plus sérieuse, des grandes aux petites choses de la vie, aux moments festifs qui ravissent les cœurs ? Tout a son importance. Le lecteur est libre de cliquer sur l’article qui l’intéresse et de faire fi de ceux qui ne l’intéressent pas. Et je dois dire que ces petits articles, souvent des clins d'œil, sont très appréciés.

Merci à tous ceux qui viennent partager leur bonheur, leur joie de vivre, dans les rues, notamment le samedi à l’occasion des enterrements de vie de jeune fille ou de garçon. Info-Chalon sera là pour un petit article qui a toute sa place dans notre actualité !

SBR