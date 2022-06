Une délégation saoudienne reçue chez FluidExpert à Chalon sur Saône

Le savoir-faire de l'entreprise chalonnaise a été sélectionnée par l'Institut National du Nucléaire et la King Fahd University of Petroleum and Minerals.

L'I2EN organise actuellement et cela, pour la quatrième année une école d'été sur une période de 8 semaines pour des étudiants saoudiens spécialisés dans le fonctionnement des centrales nucléaires et l'ingénierie du nucléaire. C’est tout naturellement que Fluidexpert a ouvert ses portes un après-midi pour une visite d’entreprise avec des ateliers théoriques et pratiques autour de son savoir-faire. Elle recevait une délégation de 21 étudiants en Bachelor Génie mécanique de l’Université KFUPM (King Fahd University of Petroleum and Minerals).

Il est à préciser qu'à l'heure actuelle malgré une présence aux quatre coins de la planète, FluidExpert n'est pas présente en Arabie Saoudite, c'est dire que cette opération a pris donc une saveur toute symbolique.

Avec une spécialisation autour des métiers de l'hydraulique et de l'automatisme, FluidExport est très présent dans le secteur du nucléiare et accompagne au quotidien les centres de production d'EDF sur le territoire national depuis plus de 20 ans mais est aussi pourvoyeur de vraies solutions techniques novatrices.

Les étudiants ayant dans leur cursus scolaire beaucoup de théorie ont fortement apprécié le fait de pouvoir voir des machines concrètes en cours de montage et en essai. Ces mêmes machines qu’ils ont pu voir installées à la centrale nucléaire du Bugey avant de venir dans les ateliers chalonnais.

Cela fut donc riche pour ces étudiants mais aussi pour les collaborateurs locaux, qui une nouvelle fois ont pu faire valoir leurs points forts au travers des préparations faites (présentations techniques, essais réel, démonstrateur de formation, etc…), et tout cela en Anglais !