AVIS DE DECES - Madame Yvette BARON née TROLAT

MERCUREY - BUXY - JULLY-LÈS-BUXY - MONTAGNY-LÈS-BUXY - SAVIGNY-LÈS-BEAUNE - LOUHANS - LA RÉUNION



M. BARON Michel, son époux ;

Franck et Sophie,

Anthony et Manon,

ses enfants ;

Adrian, Laurine, Livia,

ses petits-enfants ;

Mme BARON Marcelle,

sa belle-mère ;

Mme FOREST Denise,

sa belle-sœur ;

M. TROLAT Maurice,

son oncle ;

Evelyne TROLAT,

Alain et Claudine TROLAT

Bernard et Jocelyne TROLAT,

Eric et Nathalie TROLAT,

Marie-Hélène et Pascal FLORET,

Valérie et Patrick GRIFFON,

Pascal et Stéphanie TROLAT,

ses sœurs, frères,

belles-sœurs et beaux-frères ;

ses neveux et nièces ;

ont l'immense tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yvette BARON

née TROLAT

décédée à l'âge de 70 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées vendredi 1er juillet 2022 à 10 heures en l'église de Buxy.

Yvette repose à la Chambre Funéraire Mansuy à Buxy jusqu'à mardi.

Condoléances sur registres.

La famille remercie le personnel du service Hemato-Oncologie de l'hôpital de Chalon sur Saône, ainsi que le cabinet infirmier de Mercurey.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir

Pierre TROLAT

décédé en 1994 (†)

Louise TROLAT

décédée en 2021 (†) ses parents

Jacques

son frère décédé en 2012 (†)