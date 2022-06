Remise de prix aux lauréats du concours national de la Résistance et de la Déportation

Le Concours national de la Résistance et de la Déportation (CNRD) a été institué officiellement en 1961 par Lucien Paye, alors ministre de l'Éducation nationale, à la suite d'initiatives d'associations d'anciens résistants et déportés. Au succès jamais démenti, le concours est un moment fort, de la jeunesse qui se penche sur l'une des pages les plus douloureuses de notre Histoire. Plus de détails avec Info Chalon.

Comme le disait Francis Rosenstiel, professeur à l'Université de Strasbourg : «Un peuple sans mémoire perd toute dignité et n'est jamais porteur d'avenir».

Avec ce concours, il s'agit de perpétuer auprès des plus jeunes l'indispensable devoir de mémoire.

Ce lundi 27 juin 2022 à 18 heures, le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, recevait les lauréats Chalonnais du CNRD dans le Salon d'honneur de l'Hôtel de Ville.

C'est Sébastien Joly, professeur d'histoire-géographie, qui encadrait cette remise de prix, en présence de réprésentants des associations d'anciens combattants, prisonniers, déportés, résistants et victimes de guerre, d'élus, d'enseignants, de militaires, de parents et de simples citoyens attachés au devoir de mémoire.

Les lauréats Chalonnais pour cette année sont des élèves du collège privé Saint-Charles :

➤ 4 élèves pour un escape game sur la vie d'une résistante (2ème prix) : Jade Lemaignen, Mathilde Maillot, Laly Gautheron et Louise Brunneval.

➤ 4 élèves pour une maquette de Utah Beach, célèbre plage du Débarquement de Normandie (4ème prix) : Jade Chignardet, Émilien Ormancey, Hyacinthe Robert et Aaron Jacob.

Étaient présents Serge Rosinoff, conseiller municipal chargé de mission Mémoire et monde patriotique, Monique Brédoire, conseillère municipale chargée de mission Développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, Monique Coté, présidente de la Section Chalonnaise de la Fédération Nationale des Déportés et Internés Résistants et Patriotes (FNDIRP), représentant Anita Baudouin, la présidente de la FNDIRP, Bernard Loiseau de l'Union nationale des associations de déportés, internés et familles de disparus (UNADIF), Jean-François Drillien, président de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA) de Chalon-sur-Saône, Claude Péran, président de l'Association Chalonnaise des Français d'Afrique du Nord et d'Outre-mer et leurs amis (ACFANOMA), pour ne citer qu'eux.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati