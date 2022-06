AVIS DE DECES - Madame Monique VERNOT

FRAGNES-LA LOYÈRE



M. et Mme Albert VERNOT et leurs enfants

et petits-enfants ;

ses cousins et cousines ;

ainsi que toute la famille

vous font part du décès de

Madame Monique VERNOT

survenu le 26 juin 2022,

à l'âge de 84 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 1er juillet 2022 à 15h30, en l'église de Fragnes.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.