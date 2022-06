Depuis 2017 les rotary-clubs Chalon Bourgogne Niepce et Chalon Saint-Vincent et le club Inner Wheel de Chalon organisent chaque année au printemps une grande collecte de sang, en liaison avec l’EFS (Etablissement français du sang) de Bourgogne Franche-Comté et en partenariat avec l’Amicale des donneurs de sang bénévoles de Chalon et l’Union départementale pour le don de sang bénévole de Saône-et-Loire.

Cette année, la collecte, mieux connue sous la dénomination de « Mon Sang Pour Les Autres », a rassemblé cent quarante neuf donneurs, dont trente-huit primo-donneurs.

Sensibiliser au geste qui sauve

Histoire de pimenter ce rendez-vous de la solidarité et de la générosité, les organisateurs, jamais à court d’idées, ont ajouté au fil des éditions plusieurs concours, notamment en direction de la jeunesse. C’est ainsi qu’en 2022 des flyers ont été distribués aux enfants fréquentant les écoles de Chalon en vue de sensibiliser leurs parents au geste qui sauve. De plus, un concours de dessins ayant pour thème le don du sang a été organisé et a réuni des élèves des écoles de l’Est, Jean-Moulin, Louis-Léchère, Rives de Saône, Saint-Jean-des-Vignes et Vivant-Denon.

A l’invitation de Florence Grosso, coordinatrice de Mon Sang Pour Les Autres, les gagnants des différents concours viennent d’être récompensés au cours d’une réception, à laquelle ont assisté Bruno Legourd, adjoint au maire de Chalon, en charge des affaires sanitaires et sociales, Dominique Rougeron, conseillère municipale, déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, le docteur Christine de Raynal, responsable de l’EFS de Chalon, Joëlle Goujon, représentant l’Union départementale pour le don de sang bénévole de Saône-et-Loire, et Annick Reviron, présidente de l’Amicale des donneurs de sang bénévoles de Chalon.

Les gagnants sont...

La gagnante du concours de dessins est Maria Irimi, élève de CM2 de l’école de l’Est. En plus d’un magnifique trophée, son dessin va être imprimé sur des tee-shirts qui seront distribués à chacun de ses camarades de classe. Une coupe a été également remise à l’école Vivant-Denon, représentée par son directeur Jean-Christophe Tavernier, et qui a attiré le plus grand nombre de parents donneurs. Enfin un tirage au sort a permis à Chloé, désignée parmi les trente-huit primo-donneurs, de remporter, elle aussi, une coupe.

Gabriel-Henri THEULOT