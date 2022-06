3 jeunes femmes ont donné leur sang pour la première fois à Givry

Mercredi dernier, « seulement » 75 donneurs ont fait le déplacement à la salle des fêtes de Givry, alors que l'Amicale du don du sang de Givry et ses environs s'était organisée pour en accueillir 90. Heureusement, sur ces 75 personnes, les bénévoles et le personnel médical ont eu le plaisir d'accueillir 3 nouvelles donneuses, Isabelle Vermorel de Saint Denis de Vaux (photo ci-dessus), Cécile Perreault de Dracy-le-Fort et Luna Desanlis de Granges (photo ci-dessous). 3 arrivées qui permettront de compenser en partie le départ des anciens donneurs, atteints par la limite d'âge.

Colette Cavard n'arrive pas à s'expliquer cette baisse de donneurs, qui est récurrente depuis la dernière pandémie. Cette diminution est d'autant plus inquiétante que les stocks actuels sont bas et que les vacances scolaires approchent à grand pas. Car durant cette période, il y a traditionnellement moins de dons et plus de besoins, liés à la recrudescence des accidents.

La prochaine collecte givrotine aura lieu le 24 août, mais les gens qui souhaitent donner leur sang d'ici là peuvent le faire en se rendant à la Maison du don à Chalon ou aux collectes organisées dans les communes environnantes, Châtenoy-le-royal ou Saint Rémy. Pour mémoire, ils devront prendre rendez-vous en amont sur le site https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. Pour information, toutes les personnes qui ont plus de 18 ans et moins de 71 ans, peuvent donner leur sang. Il faut juste être reconnu apte par un médecin, présent sur place, peser au moins 50 kilos et ne pas avoir donner son sang dans les 8 semaines qui précèdent la collecte. Les hommes peuvent donner leur sang 6 fois par an et les femmes 4 fois.