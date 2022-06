Still Moving ouvre les Musicaves, avec un voyage aussi insolite que captivant.

En fait, la 25ème édition des Musicaves a été ouverte par un prélude, proposé par cinq élèves du Conservatoire du Grand Chalon. Ils ont préparé ce « concert de poche » lors d'une résidence de 2,5 jours, qui s'est déroulée au sein du théâtre chalonnais Piccolo. Durant toute cette période, ils ont été accompagnés par Robinson Khoury, tromboniste aux multiples facettes, que nous retrouverons vendredi 1er juillet avec SARAB, un groupe de jazz rock oriental. Et au final, ce groupe éphémère a réussi a relever le défi assez fou, proposé par les Musicaves, en offrant au public présent un cocktail musical très varié. Un grand Bravo donc à Élodie Roubert, au chant, Amael Billard, à la clarinette, Philemon Robbe, au tuba, Samuel Apoutou, aux claviers, Joseph Simond, eux percussions et bien sûr Robinson Khoury.

Puis ce fut au tour de Still moving, qui comme son nom l'indique, nous a emmené dans un mouvement (moving) à la fois tranquille et perpétuel (still). Les deux musiciens qui le composent, le britannique Justin Adams et l'italien Mauro Durante, sont deux figures incontournables des musiques traditionnelles et métissées. Ils se sont réunis entre deux confinements pour une collaboration, que Philippe Pérousset, Président des Musicaves, qualifie d'improbable, car « non faisable sur le papier ». Et pourtant, ils y sont arrivés, ce qui pour lui, symbolise parfaitement ce que le festival veut proposer... Ensemble, les deux artistes, qui viennent pour la deuxième fois à Givry, ont trouvé ce qui était essentiel et commun entre le blues et la tarentelle, pour créer un son brut et dépouillé, qui a ému et envoûte le public, venu nombreux au Domaine Besson.

Le festival continue aujourd'hui avec un programme musical et bachique de qualité :

20h00 : Nesrine :Une musique féline et généreuse, une voix aérienne, sensuelle et envoûtante, qui jette des ponts entre les deux rives de la Méditerranée

21h30 : dégustation de vins offerts par les viticulteurs de Givry

22h30 : Crimi : Des chansons siciliennes revisitées façon funk avec une bonne dose de rai.

Ce programme doit se dérouler au Domaine Besson, mais en cas de pluie, il pourrait être transféré au Domaine Thénard, qui dispose d'une scène couverte.

Pour plus d'informations ou pour réserver : https://festival-les-musicaves.fr