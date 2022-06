Notez sur vos agendas ! Les sapeurs-pompiers de Chalon vous attendent pour leur grand bal du 13 juillet !

Dress code en blanc et rouge... et vous acquitter de la modique somme de 5 euros pour participer à ce grand moment porté par l'Amicale des Sapeurs-pompiers de Chalon sur Saône. Le rendez-vous est donné à la caserne des pompiers le 13 juillet au soir... dans une folle ambiance garantie afin de célébrer la fête nationale. Un moment festif en musique et une animation musicale qui devrait être au chaude au regard des groupes annoncés. Ouverture des portes à compter de 19 h.... jusqu'au milieu de la nuit.

Allez faites passer le mot.. Histoire aussi d'apporter notre soutien aux sapeurs-pompiers chalonnais !