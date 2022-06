45 donneurs présentés à la collecte de sang de Châtenoy le Royal.

45 donneurs pour cette collecte de fin juin organisée par l’amicale de Châtenoy le Royal. Sur ces 45 donneurs, 15 sont venus sans rendez-vous. Personne ne comprend, surtout, lorsqu’au niveau national, l’EFS appelle les donneurs potentiels à aller donner leur sang avec un argument de poids celui du manque de poches à la veille des vacances. Chacun sait que les grands départs sont synonymes d’accidents qui viennent augmenter les besoins en poches de sang des hôpitaux. Sans ces donneurs venus spontanément, ce ne sont que 30 donneurs qui auraient été présentés. La collecte de Châtenoy a enregistré 4 nouveaux donneurs sur les 45, ce qui est plutôt pas mal.

Betty Denys orthophoniste à la maison de santé de Châtenoy le Royal a fait son premier don ce lundi 27 juin. Installée depuis 2017, elle n’avait pas eu l’opportunité de pouvoir venir donner, profession et horaires ne lui avaient pas permis de franchir la porte d’une collecte. La proximité de la salle des fêtes avec la maison de santé, la plage horaire vont pouvoir lui donner la possibilité de continuer à donner aux prochaines collectes.

Les bénévoles offraient des corniottes avec confitures et pâte à tartiner plus boisson aux donneurs de l’après-midi et pour les tardifs les bénévoles ont servi une assiette composée de lentilles maison en salade, tomates, pâté croute et en dessert fromage blanc.

Prochaine collecte : lundi 12 septembre 2022 de 15h30 à 19h30

Pour tous contacts avec l’amicale :

Présidente : Christiane Tremoy

03 85 87 76 51 / 06 76 06 40 00

C.Cléaux