Beaucoup de monde pour ‘l’Apéro des Associations’

Extraits du discours du Maire et le photoreportage info-chalon.com

Jeudi 30 juin 2022 à 19h, à l’Espace Jean-Zay (sous le préau) 4 rue Jules-Ferry à Chalon-sur-Saône se déroulait l’événement ‘l’Apéro des Associations’ en direction des présidents et responsables des 186 associations qui constituent le tissu associatif chalonnais.

Une cérémonie qui se déroulait en présence de nombreux élus : Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Maxime Ravenet, Adjoint en charge du monde associatif et du développement de la e-administration, Bruno Legourd, 3e adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales, Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, John Guigue , 5e adjoint en charge de la relance du commerce et de l’animation, des Conseillères Municipales, Véronique Avon : Déléguée à l’animation commerciale, Isabel Paulo : Déléguée aux actions en direction des jeunes, Dominique Rougeron : Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, des Conseillers Municipaux Fabrice Faradji, Délégué aux grands équipements sportifs, Bruno Rochette, Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs et aux sports, Pierre Carlot , Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs, des Conseillères déléguées chargées de mission, Laurence Friez, Chargée du lien social et de l’insertion dans les quartiers de l’Ouest chalonnais, Monique Brédoire, Chargée du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain mais aussi de Jean-Luc Durand représentant l’O.M.S…

Extrait du discours de Gilles Platret : « Je suis très heureux de vous accueillir ici avec les élus qui m’entourent avec les agents de la Maison des Associations de cet espace Jean Zay qui est un peu et pour beaucoup d’entre vous une capitale des mondes associatifs ; un lieu où vous êtes accueillis, où vous êtes guidés et où j’espère, où les services sont mis à votre disposition et où j’espère vous trouvez la satisfaction que vous recherchez pour permettre à votre association de vivre […] C’est aussi pour nous, le moment pour vous dire la satisfaction que est la nôtre de voir que le monde associatif a surpassé cette crise sanitaire, qui l’a toutefois ébranlé puisque vous avez un certain nombre d’entre vous, associations, fermé vos portes et ne plus avoir de contacts les uns avec les autres et finalement par la force des choses, distendus ces liens qui font la sève de la vie. On a souvent entendu dire que ce qui compte dans le milieu associatif, c’est le seul salaire des bénévoles, celui que l’on peu multiplier par 10 sans faire exploser son budget car c’est le plaisir que l’on prend. Il n’y a pas d’autre récompense, pas d’autre salaire que celui-là ! Or la crise, nous a mise à rude épreuve et nous a souvent privé des uns des autres et au-delà de vous, au-delà du plaisir que vous prenez à vous retrouver dans vos activité comme bénévole, elle a aussi privé un grand nombre de nos concitoyens, des activités que tout au long de l’année vous produisez, weekend après weekend, jour après jour, parce qu’il y en a aussi beaucoup en semaine et cela, on n’a pas fini si vous voulez mon avis, de mesurer le mal que cela a fait collectivement […] Nous avons mesuré à contrario et c’est l’aspect positif pendant cette période, à quel point le secteur associatif nous est indispensable. Nous avons collectivement besoin de vous parce que vous rayonnez certes sur la ville mais au moins sur le territoire du Grand Chalon et certaines fois bien au-delà du Grand Chalon […] Nous maintenons bien sûr le forum de la Vie Associative et des Sports qui aura lieu le 3 septembre au même emplacement et avec quelques nouveautés […] Continuez de faire vivre cet événement qui est très connu par le grand public où chaque année, il y a des milliers et des milliers de visiteurs qui sont là à votre rencontre pour discuter sur vos stand [...] Je vous rappelle que l’apéro des associations avait été lancé en 2018 par la Jeune Chambre Economique et qu’il doit perdurer. En tout cas, du fond du cœur, merci d’être nombreux ce soir, merci d’avoir repris le collier, d’être retournés sur le terrain, d’avoir ré-ouvert vos locaux et d’avoir permis que le public revienne à votre rencontre. On reste plus que jamais à votre disposition pour faire de Chalon, la Capitale du monde associatif. Merci à tous ! ».

S’en suivait un mini spectacle de la compagnie ‘Les œufs’, improvisation théâtrale et interactive,

De la danse avec de la Zumba avec le club Synergie Fit,

Petit clin d’œil à une délégation de la Boule d’Or Chalonnaise venue à 4 pour représenter leur club !

Mentionnons également que le Grand Chalon propose pour les associations des conseillers numériques, pour les contacter : [email protected] grandchalon.fr ou 03 85 42 42 69.

Le photoreportage info-chalon.com