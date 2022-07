Rencontre avec Sophie Manesse, présidente du choeur Opus 71

A l’issue des deux brillants concerts donnés en la cathédrale Saint Vincent de Chalon-sur-Saône et dans l’abbatiale Saint Philibert de Tournus, info-chalon.com a voulu rencontrer sa nouvelle présidente, Sophie Manesse, afin de mieux connaître, si besoin était, ce choeur de chambre chalonnais crée en 2004 par Christian Garneret.

Au cours de ces deux concerts estivaux, le choeur a interprété le « Salve Regina » de Haydn et le Requiem » de Mozart, une oeuvre majeure que le choeur avait déjà interprété en 2019 dans une toute autre version.

info-chalon.com : Dans un premier temps dites-nous ce qui vous a amené au choeur Opus 71 et pourquoi vous en êtes aujourd’hui la Présidente ?

Sophie Manesse : "J’exerce la profession de professeur de mathématiques et les circonstances on fait que je suis arrivée pour enseigner au lycée Niepce. Aujourd’hui je m’occupe au Lycée Pontus de Tyard des classes Prépa aux Grandes Ecoles et en particulier pour les élèves désireux d’entrer à HEC.

Je suis musicienne puisque j’ai pratiqué d’un instrument, la flute traversière et j’ai pris des cours de chant avec Madame Geneviève Millet. C’est en 2009 que j’ai intégré le choeur Opus 71 ayant fait connaissance de Christian Garneret.

Notre association a subi les conséquences de la crise sanitaire et nous avons dû nous mettre en sommeil forcé, faute de pouvoir répéter, donc de donner des concerts. De plus notre président, Jean-Yves Poy a souhaité arrêté sa fonction pour des raisons de santé, cela s’est conjugué avec le départ de Christian Garneret pour La Rochelle.

Nous nous sommes posé la question de la reprise, mais avec la volonté de certains membres du Conseil d’Administration, dont celle de Françoise Reynaud laquelle a accepté de prendre la présidence, nous avons eu la chance de pouvoir retrouver un chef de choeur en la personne de Didier Charton-Vachet. Ma nouvelle orientation dans mon travail d’enseignante ne me permettait pas de prendre la présidence à une certaine époque. Quand Françoise a demandé à se retirer suite à un problème de santé, j’ai pu accepter cette responsabilité en avril 2022."

Le choeur a repris les répétitions en septembre 2021 afin de donner deux concerts de fin d’année à Beaune et à Chalon sur Saône avec la Messe de Minuit de Charpentier, sous la direction de Didier Charton-Vachet, puis vous avez préparé ces deux concerts d’été avec le Salve Regina de Haydn et le Requiem de Mozart. Donnez-nous vos impressions à chaud sur ces deux dernier concerts.

"Les retours que je peux avoir sur ces deux derniers concerts sont indéniables : nous avons donné des concerts de qualité. Sans doute parce que nous avons bien travaillé et que, concernant le Requiem, nous étions quelque peu « rodés » pour l’avoir interprété pour la plupart d’entre nous en 2019.

Mais il faut souligner que le Salve Regina en ouverture, suivi du Requiem avec en accompagnement un piano et les quatre solistes marchant dans un unisson parfait, a été un moment fort pour notre choeur et je pense pour le public. Nous avons été heureux de pouvoir offrir à ce public un tel travail. Nous aurions aimé voir plus de monde, le choix des dates, une période charge en évènements, la météo sans doute ont été des éléments qui ont freiné les auditeurs. Mais pour les deux concerts le public s’est levé dès les dernières mesures pour nous ovationner et cela fait plaisir à voir."

Vous avez sans aucun doute des projets pour la prochaine saison qui va s’ouvrir en septembre 2022. Pouvez-vous nous en donner la primeure ?

"Le choeur de chambre Opus 71 a une moyenne de trente choristes répartis sur quatre pupitres : soprane, alto, ténor et basse. Notre chef de choeur a fait le choix d’un concert pour la fin d’année 2022 dont le « Dixit Dominus « de Vivaldi et puis pour l’été nous allons travaillé le « Stabat Mater » de Dvorak en version …. « Jazz ». Une véritable création voulue par notre chef qui nous fait une nouvelle fois confiance pour son interprétation.

Pour cela nous répéterons tous les lundis soir de 20h30 à 22h30, sans doute encore à l’école Laënnec, ainsi qu’un samedi après-midi par mois. Si des choristes veulent nous rejoindre il suffit de me contacter par mail à [email protected]"

Propos recueillis par JC Reynaud