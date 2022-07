Les 5 oreilles ont lancé la soirée des Musicaves

L'équipe des Musicaves a souhaité profiter du festival, pour mettre un peu d'animation dans le village givrotin. C'est ce qui l'a conduit à organiser deux concerts du groupe aveyronnais « Les 5 oreilles ». Un qui a eu lieu ce soir sur la terrasse de l'auberge La Billebaude, et un autre qui se déroulera demain à 18 heures, sur le parvis de la Halle ronde, en face du restaurant La Cadole.

Ce trio assure une ambiance festive et dépaysante, à travers un tour du monde qu'il propose de faire en chansons. Si l'on ajoute à cela, juste ce qu'il faut d'impertinence et une pointe d'humour, autant dire qu'on a passé un bon moment. Nous ne pouvons donc que conseiller à ceux qui ont loupé le concert de ce soir, de venir voir celui de demain, à 18 heures sur la Halle ronde. Et en plus, c'est gratuit !