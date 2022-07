Lycée Mathias : Signature d’une convention avec le Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Chalon

Pour la rentrée 2022/2023, une dizaine de lycéens seront concernés !

Vendredi 1er juillet, à 11 heures, au lycée Mathias, sise 3 place Mathias à Chalon-sur-Saône, se déroulait la signature officielle d’une convention entre le lycée et le Conservatoire du Grand Chalon en présence d’Annie Lombard, Vice-présidente en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l’emploi et de l’insertion (représentant Sébastien Martin), de Dominique Rougeron, Conseillère Municipale, Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, d’Alban Georges, Proviseur du Lycée Mathias assisté de Sylvain Dumas, Proviseur-Adjoint, de Robert Llorca, Directeur du Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Chalon assisté de Stéphane Warnet, Directeur-Adjoint du Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Chalon…

Alban Georges confiait à info-chalon : « Le 1er objectif de la convention, c’est de favoriser les cursus scolaires des élèves danseurs, musiciens du Conservatoire, en leur proposant des aménagements d’emploi du temps au lycée, comme par exemple où ils pourront finir un petit peu plus tôt certains soirs de semaine, vers 16 heures, pour aller plus facilement à leurs répétitions. Cela va concerner un petit nombre d’élèves parce que la plupart des élèves danseurs et musiciens sont scolarisés à Pontus de Tyard. L’idée, ce n’est pas d’aller sur les plates bandes du Lycée Pontus mais d’apporter un complément lorsque les élèves n’ont pas pu être scolarisés là-bas ou qu’ils ont été affectés ici sur leur lycée de secteur. Nous avons donc une dizaine de lycéens qui sont concernés pour la rentrée 2022/2023. Et puis, il y a ceux qui sont intéressés par l’option Arts Plastiques sur lesquels on est fortement positionnés. Ceux-là, ils font d’ailleurs le choix de venir au lycée Mathias tout en ayant un parcours artistique au Conservatoire. Nous avons donc travaillé tout au long de l’année avec Monsieur Robert Llorca sur ce partenariat, qui s’est approfondi sur des projets pédagogiques à mener, des projets collaboratifs et donc là, on a plein d’idées pour l’année prochaine. On a nos élèves artistiques qui voudront aller au Conservatoire pour assister à des spectacles, des concerts mais aussi pour participer à des créations qui vont mêler musique et arts plastiques et puis dans un autre sens, nous, on va accueillir des artistes du Conservatoire, des spectacles, des concerts… Pour cela, Il y a une mise à disposition réciproque de nos ressources, c'est-à-dire que nous, on pourra mettre à disposition pour le Conservatoire une salle comme notre gymnase pour un événement de danse ou notre salle polyvalente et à l’inverse le Conservatoire propose de mettre à disposition le Théâtre Piccolo. En tout les cas, je remercie le Grand Chalon et Robert Llorca de la rédaction de cette convention entre nos structures ! ».

Robert Llorca soulignait lui une cohabitation structurelle qui permettra aux jeunes lycéens d’avoir aussi bien accès à la danse, qu’à la musique, au théâtre en passant aussi par le son et la vidéo ce qui va augmenter considérablement le développement et tout le potentiel des élèves.

S’en suivait la signature de la convention par Annie Lombard,

Par Alban Georges et l’échange des documents.

J.P.B