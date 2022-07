Chalon-sur-Saône : Soirée d’inauguration du magasin Ménagers-cadeaux, Cuisine Plaisir

Le clin d’œil info-chalon.com

Vendredi 1er juillet à partir de 18 heures 30 se déroulait dans le magasin Ménagers-Cadeaux de l’enseigne Cuisine Plaisir situé 5 rue du Pont à Chalon-sur-Saône, la soirée d’inauguration par la nouvelle gérante Marie-Claire Gandin qui a repris la gérance de ce commerce en date du 19 avril 2022.

Dans ce magasin très bien agencé, axé sur des ustensiles de cuisine, l’art de la table et le petit électroménager… de nombreux commerçant-voisins sont venus participer à l’événement.

On notait d’ailleurs la présence lors de cet événement de Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, et des trois présidents de l’association de commerçants du centre ville ‘Chalon Centre Commerces’ qui regroupe désormais les associations 3C, l'association Coeur de Ville, l'association de la rue du Blé et des Poulets.

Pour information, le magasin Ménagers-Cadeaux de l’enseigne Cuisine Plaisir, situé 5 rue du Pont à Chalon-sur-Saône est ouvert du mardi au samedi de 10 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 19 heures et le dimanche matin pendant la période estivale de 10 heures à 1é heures 30.

J.P.B