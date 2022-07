Les Musicaves nous ont encore offert un beau voyage hier soir

Après l’intermède très humide de ce jeudi, le beau temps était de retour hier pour la 3ème journée du festival des Musicaves, comme d'ailleurs les espaces buvettes et restauration, qui ont été très fréquentés.

A l'ouverture des portes, les spectateurs ont été accueillis par la classe grand niveau de Trombone et tuba du Conservatoire du Grand Chalon, dirigée par Jean-Noël Gamet et Pierre Condeneau. Leur présence a été motivée par le clin d’œil, qu'ils ont voulu faire à Robinson Khoury, le tromboniste du groupe Sarrab, qui a joué juste après. Les jeunes musiciens voulaient en effet le remercier pour l'accompagnement de 5 étudiants du conservatoire, qu'il a assuré lors d'une résidence de 2,5 jours, qui a amené ce petit groupe à se produire lors du « concert de poche », qui a été joué mercredi soir, en ouverture du festival.

Ils ont ensuite laissé la place à Robinson Khoury et à son groupe franco-syrien Sarrab, qui a su mêler à merveille la fureur du jazz contemporain et l’infinie richesse des musiques traditionnelles du Moyen-Orient. Le tout avec une voix magnifique, un trombone inventif et complice du chant, une section rythmique à l’énergie irradiante, des textes engagés sur l’amour et l’injustice.

Puis après une pause « bachique » bienvenue, ce fut au tour du groupe sud africain BCUB, comme Bantu Continua Uhuru Consciousness (« l’homme en marche vers la liberté de conscience ») . Philippe Pérousset, le Président du festival, nous avait promis que nous allions être surpris. Et bien, il a eu raison, tant nous avons été emmenés dans un tourbillon sonore! Une transe à la fois urbaine et tribale, un mélange de voix brutes et de percussions et une débauche d'énergie et de spontanéité. Bref, une intensité qu'on ne trouve plus beaucoup.. A tel point d'ailleurs, que le groupe a eu du mal à s'arrêter, tant la communion avec le public était grande...

A l'issue de cette prestation, beaucoup de festivaliers se demandaient comment le groupe suivant, Super Parquet, allait faire pour exister après cette tornade musicale. Eh bien, les auvergnats y sont arrivés et la transformation du Domaine Thénard en bal populaire en atteste. En mêlant techno, banjo et cornemuse, ils sont arrivés à donner à cette fin de Tempo un air de fête de village, qui a séduit le public, encore nombreux à cette heure tardive.

Aujourd'hui, Givry va continuer à vivre au rythme du festival, avec pas moins de 5 concerts au programme sur 3 sites, et la rando-vino, qui se déroulera dans le vignoble givrotin. Emotion et bon moments garantis !

Voici le programme :

11 heures : Tempo 4 au Domaine Besson : Quatuor Voce et ses 4 archets et 16 cordes sensibles, avec Schubert et Debussy au programme pour leur retour à Givry. Frissons garantis sous le platane séculaire du Domaine Besson.

15 heures : Rando vino, qui revient sur les terres givrotines et propose une découverte du vignoble givrotin, avec un verre à la main. (Complet)

18 heures : Apéritif Concert devant le restaurant « La Cadole » par les « 5 oreilles »

Tempo 5 :

20h30 : Trans Kabar : Une musique métisse, hybride, issue d'une infusion de Maloya, rock et free-jazz,

22h00 : Cimafink : ce groupe fusionne un funk de tous les diables, teinté de hip hop et de soul, sur des rythmes afro-cubains. Une musique diablement festive et dansante

0h30 : Dancefloor avec DuOud & Guests : Un cocktail « arabo-électrique » avec des invités « souvenirs », qui devrait dynamiter la fin de soirée...

L'Espace Bar sera ouvert de 20 heures à 3 heures du matin et proposera entre autres des vins de Givry, à des prix très abordables. L'Espace restauration proposera toutes sortes de produits salés et sucrés, réalisé par des commerces givrotins, : Billebaude, Pâtisserie Brie, Chèvres de Russilly, Clos des Flaveurs, Au Croissant de Lune, Maison Minori et Salon de Grégoire

Pour plus d'informations ou pour réserver : https://festival-les-musicaves.fr