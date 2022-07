Friendly’ Rosalie : parenthèse bucolique au bord de Saône à 20 minutes de Chalon

C’est au camping de Gergy que Nelly a décidé en avril dernier d’installer sa caravane et son parc de rosalies (vélocipèdes à 4 roues) entre autres petits bolides en location.

Au bord de la voie bleue, à seulement 20 minutes de Chalon sur Saône, il est désormais possible de déconnecter et de trouver un petit moment de dépaysement et de loisir grâce à Friendly’ Rosalie.

C’est d’ailleurs, attablée en terrasse du restaurant « la guinguette » avec sa famille que Nelly a eu cette idée un peu folle : « et si on pouvait se balader en rosalie ici, le long de la piste cyclable de la voie bleue ? »

Quelques années de réflexions plus tard, la voilà à la tête de Friendly’ Rosalie avec dans son parc, trois trottinettes électriques tout terrain, 3 vélos stepper et bien sûr les fameuses rosalies.

« Le moteur de Friendly’ Rosalie c’est promouvoir notre joli territoire et permettre aux gens de partager un doux moment autour de la voie bleue » a confié Nelly à info-Chalon.

En effet, ce petit site de Gergy est une réelle parenthèse bucolique où l’on peut se balader en bord de Saône, avec au programme : du calme, de l’ombre et du soleil pour satisfaire les uns et les autres et donc une belle offre de loisirs grâce à Friendly’ Rosalie.

On peut en profiter pour aller se restaurer à « La guinguette » face à la Saône mais on peut aussi emmener son pique-nique et s’installer sous les arbres ou sur les tables dans le parc face au camping municipal.

« On a vraiment l’impression d’être en vacances ici » indique Nelly.

Un programme parfait pour une journée en famille, entre amis à la dernière minute mais aussi pourquoi pas pour vos événements organisés.

En effet, de l’EVJF à l’anniversaire des enfants le mercredi après midi ou encore à l’occasion d’une cousinade, Nelly a déjà pimenté de nombreuses petites fêtes avec son offre de location.



« C’est vraiment une activité qui permet d’allier sport, plaisir et partage » a indiqué une maman qui a loué les trois rosalies pour l’anniversaire de sa fille un mercredi après midi.

« On a ensuite fait le goûter dans le parc en face, tous les enfants mais aussi les mamans ont adoré le côté original de l’activité proposée » a t’elle précisé.

Il est également possible de faire appel à Nelly pour les professionnels, notamment les centres aérés ou encore les comités d’entreprises etc.

Friendly’ Rosalie est ouvert tous les jours en juillet et en août.

De avril à septembre, Nelly ouvre les mercredis, samedis et dimanches mais elle est disponible le reste de la semaine pour des demandes spéciales.



Il est possible de réserver son petit tour directement via sa page Facebook :

https://m.facebook.com/Friendly-rosalie-100200789344922

Ou de contacter Nelly directement par téléphone au 06 44 74 29 37 ou par mail [email protected]

Tarifs à partir de 14€ la rosalie, 18€ la trottinette et 10€ le vélo stepper.



Amandine Cerrone