Remise des plumes pour le club de badminton de Saint-Marcel

Au programme, du « bad » bien sûr, mais aussi une remise de diplômes, entre autres surprises. C’est au total 65 personnes qui ont répondu présentes à l’invitation du club.

A partir de 9h30, les familles ont pu jouer au sein du dojo Nowak de la commune de Saint-Marcel.

« C’est agréable de pouvoir faire partager notre passion avec nos familles » a lancé un jeune du BCSM.

Comme à l’accoutumée, chacun a changé de coéquipiers au fur et à mesure des rencontres,

« le but c’est que tout le monde puisse jouer avec tout le monde, que les meilleurs jouent aussi avec les débutants et que celui qui est venu seul ne se retrouve pas mis de côté » a expliqué Jonathan.

A 11h30, ce dernier s’est emparé du micro pour demander l’arrêt des rencontres et le regroupement des participants dans les tribunes, avant de remercier pour leur présence et surtout leur soutien au club, Monsieur le Maire Raymond Burdin ainsi que son adjointe en charge des sports Nathalie Couturier.

Avant la remise des prix, Jonathan a appelé Monsieur Giroudon, responsable de l’antenne de Chalon sur Saône de la Fédération Française de Cardiologie, afin de lui remettre un généreux don.

« Nous avons participé au marché de noël à l’hiver dernier et nous distribuions gratuitement des crêpes et du vin chaud, mais les gens ont souhaité donné, le club a alors pris la décision de reverser cet argent à une bonne cause » a relaté Jonathan.

Monsieur Giroudon, a tenu à remercier le BCSM pour ce beau geste et a indiqué que cet argent servira à mettre en place des animations de prévention dans les prochaines semaines.

Il a ensuite laissé la parole à Stéphane Carlot, responsable et animateur de la section jeunes, qui a annoncé, un brin ému, la remise des plumes blanches (NDLR: premier niveau de prix au badminton visant à valoriser la progression des jeunes joueurs) à 17 jeunes du club.

« C’est la première année que nous nous lançons là dedans, on était un peu stressés mais on n’a jamais douté que vous relèveriez le défi !» a déclaré Stéphane, fier de son équipe de jeunes diplômés.

Tour à tour, les jeunes sont alors venus récupérer leur plume blanche ainsi que leur diplôme auprès des élus mais aussi de Frédérik Billiard, président du Comité régional de badminton et Ronan Furic, coordinateur technique régional de la Ligue Bourgogne Franche-Comté de badminton, qui se sont spécialement déplacés pour l’occasion.

Frédérik Billiard a d’ailleurs tenu à dire un petit mot afin de féliciter les jeunes diplômés d’une part mais aussi le club de badminton de Saint-Marcel pour la deuxième étoile qu’il devrait obtenir officiellement d’ici fin juillet.

Au niveau départemental, le BCSM est le troisième club sur les 14 existants à obtenir sa seconde étoile !

« En sachant qu’il n’y a pas de club trois étoiles dans le département, avec cette récompense, Saint-Marcel atteint le plus haut niveau départemental » a insisté Frédérik avant de préciser : « Le BCSM est connu au sein de la fédération et c’est clairement un exemple à suivre au niveau national ». Cette cérémonie s’est enfin achevée par la mise en avant des deux animateurs bénévoles Stéphane Carlot et Franck Pinglin qui ont obtenu dernièrement leur diplôme de niveau 2 d’animation jeunes.

Jonathan Souillot a ensuite invité tous les participants « à un truc super sympa qui s’appelle l’apéro » afin de partager un moment convivial autour du verre de l’amitié.

Les 65 adhérents ont ensuite prévu de déjeuner tous ensemble pour poursuivre dans l’après-midi, à jouer à leur passion commune : le badminton bien sûr !