L’impatience du monde rural est visible et grandissante Il faut agir et vite ! Pour un ministère de la ruralité !

Le Président des maires ruraux de Saône et Loire appelle le gouvernement à se ressaisir

La ruralité gronde … !

Les Maires ruraux de France appellent chacun à assumer ses responsabilités. Nous sommes prêts à travailler avec le Parlement et l’Assemblée Nationale, et faire des questions de la ruralité et de la démocratie des sujets clés.

Mais le Gouvernement et les Parlementaires doivent changer de stratégie et cesser de mégoter face aux attentes du monde rural.

La nomination d’un Ministre de la Ruralité est une condition nécessaire. Un véritable Agenda rural doit être établi comme politique d’aménagement équilibré du territoire avec un financement visible partout.

Il faut du concret face à la détresse et la colère qui puisent leur intensité dans l’absence de réponses complètes aux enjeux du quotidien : coût de l’énergie et des carburants, téléphonie mobile, accès aux soins, au numérique, à la mobilité, à l’école….

Trois priorités criantes doivent être examinées par l’État et le Parlement :

- fin des écarts de dotations budgétaires non justifiés entre urbains et ruraux ;

- droit à vivre, et à construire le cas échéant, à la campagne à un coût abordable ;

- respect et considération des élus de terrain

Si ces trois incontournables ne sont pas repris par l’État et le Parlement, nous appellerons avec notre association nationale, Maires et habitants, à se mobiliser.

Des avancées ont été constatées mais il convient de « changer de braquet ». Les reculs sont nombreux avec la perte d’autonomie financière, et de libertés communales de la loi NOTRe….



Le politique doit retrouvrer du pouvoir sur une administration et une technocratie centrale qui ont trop souvent pris le pas. C’est à ces conditions que notre pays redonnera une perspective positive à ses élus excédés de ne pas être entendus.

Offrons une ligne politique pour une ruralité et accueillante !

Jean-François FARENC

Président et le Bureau de l’UMCR 71