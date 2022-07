Le permis de végétaliser s’étend  à l’ensemble de la ville de Chalon-sur-Saône

Initié au sein de plusieurs quartiers test de Chalon, le permis de végétaliser s’étend désormais à l’ensemble de la ville ! Ce dispositif, qui favorise l’embellissement de l’espace public, est une nouvelle manière participative et citoyenne de penser l’urbanisme. En effet, tout en laissant aux habitants la possibilité très concrète de proposer des projets de végétalisation, ce permis contribuera à favoriser la biodiversité en offrant refuge et ressources à la petite faune (insectes, oiseaux, etc.), à améliorer la qualité de l’air (absorption des microparticules), à rafraîchir notre espace public (ombrage) et, surtout, à créer des moments de convivialité entre des habitants unis par un même projet et ainsi générer du bien-être.



Quels aménagements sont possibles ?

Seul ou entre voisins, vous pouvez solliciter l’installation de bacs ou de pots (ces derniers sont fournis et posés par les habitants-jardiniers), demander la création de fosses de plantation ou l’aménagement des pieds d’arbre (les travaux de percement ou d’aménagement sont réalisés par la Ville) ou jardiner en pleine terre.

Quels sont les principaux engagements des habitants-jardiniers ?

Le permis a une durée de trois ans, il peut être renouvelé par courrier. L’habitant-jardinier s’engage donc, au minimum sur trois ans, à arroser et entretenir le dispositif mis en œuvre, à ne pas entraver le cheminement et à garantir l’accessibilité des usagers au domaine public. Il devra également planter des espèces peu consommatrices d’eau et ne pas utiliser d’espèces toxiques, hallucinogènes, épineuses, urticantes ou à trop grand développement et invasives. Concernant l’entretien, le désherbage devra être manuel, toute utilisation de produits phytosanitaires et d’engrais minéraux étant strictement interdite.

Comment candidater ?

Vous pouvez déposer une demande de permis en remplissant le formulaire disponible sur chalon.fr avec la description de votre projet. Les dossiers sont à envoyer par courrier (Permis de végétaliser – Hôtel de Ville CS 70092 - 71100 Chalon-sur-Saône Cedex) ; plus d’infos : 03 58 09 20 61

Attention pour les dispositifs avec travaux (fosse et pieds d’arbres) les demandes doivent être déposées avant le 30 septembre pour des travaux en mars 2023.



Quel est le rôle de la ville de Chalon ?

La Ville étudie la faisabilité du projet, l’oriente si nécessaire et autorise l’occupation temporaire de l’espace public. En prenant attache avec l’Architecte des Bâtiments de France, elle s’assure que le projet proposé ne nuit pas à la mise en valeur du patrimoine bâti. Si le projet est accepté, elle s’engage à réaliser les travaux de percement des fosses de plantation sur la voirie ainsi que la pose de bordures de pieds d’arbre. Pour accompagner la mise en oeuvre du projet, la commune met à disposition de la terre végétale et offre également une première plante.



Paroles de personnes engagées

La Ville de Chalon a recueilli de très bons retours de la part des personnes qui se sont engagées dans les quartiers tests. Elles ont exprimé leur satisfaction trouvant le dispositif idéal pour créer du lien social avec le voisinage, et tout en créant un impact positif sur le voisinage suscitant des « envies » :

« Je suis ravie du projet et de l’accompagnement. Quand j’arrose le soir, les gens s’arrêtent et j’ai fait la connaissance de nombreux voisins ».

« Des passants s’arrêtent, me questionnent. Il y a même une personne qui a sonné pour me dire merci. Certains n’osent plus se garer. Des voisins m’offrent des plantes. Il y a des coccinelles sur mes plantes. Je suis ravie ».