Le team Chalonnais TMX COMPETITION Vice-Champion de France Motocross Elite MX2 !

Ce championnat Elite correspond comme son nom l’indique à l’Elite du motocross Français (équivalent Ligue 1 de Foot ou Pro A de Basket).

Ce titre vient clôturer cette saison de 7 courses. Une saison extraordinaire pour le team Chalonnais. Son pilote Calvin Fonvieille n’a rien lâché malgré une grosse blessure qui l’a privé de la 5ème manche. Malgré une souffrance extrême il viendra rouler à la 6ème manche à Villars sous Ecot et conservera ses points un réel moral d’acier.

N’oublions pas les autres pilotes Germain Jamet (en MX2) qui prend la 6ème place du Championnat, Valentin Fray (en MX2 250 cm3) qui débute ce type de niveau de Championnat et qui progresse de course en course, Jules Pietre en 125 cm3 , Enzo HERZOGENRATH en 85 cm3 et qui concours au niveau Européen Adrien Malaval (en MX1 450 cm3) qui réalise pour sa 1ère saison dans cette catégorie une 12ème place au Championnat avec des manches en 5ème et 6ème position.

Bravo à tous les pilotes pour leur travail et leur assiduité .

Maintenant le team TMX Compétition va débuter le Championnat de Supercross MX2 / MX1 avec plus d’une dizaine de course dont Paris la Défense Arena devant plus de 40 000 spectateurs !

Voilà maintenant 10 ans que TMX Compétition existe et progresse d’année en année une réelle satisfaction de son coach Thibaut Mugnier, satisfaction doublement mérité car c’est lui aussi qui a recruté ses pilotes.

TMX Compétition remercie tous ses partenaires, tous les bénévoles et les parents qui encadre aujourd’hui cette structure.

Une nouvelle fois bravo et rdv fin de saison avec un titre de Champion de France Supercross MX2 ?? C’est en tout cas ce que l’on peut souhaiter au team Chalonnais.