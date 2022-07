Deux magnifiques expositions temporaires sont à découvrir au Musée Nicéphore Niépce cet été

Effervescence au musée Nicéphore Niépce, situé 28 quai des Messageries à Chalon-sur-Saône, vendredi 1er juillet à 18h30 pour l’inauguration des deux expositions temporaires : ’50 ans du musée, Penser/classer : hommage à Georges Perec’, et ‘Laurence Leblanc Où subsiste encore’. Parmi le public venu nombreux pour l’occasion, beaucoup d’élus entouraient Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône et Brigitte Maurice-Chabard, Conservatrice en chef du patrimoine, directrice des musées de la ville.

‘50 ans du musée, Penser/classer : hommage à Georges Perec’

Jusqu’au 25 septembre 2022 et à l’occasion des 50 ans du Musée Nicéphore Niépce, celui-ci a choisi avec cette exposition, dont le commissariat a été confié à Emilie Bernard, de lever le voile sur ses réserves. C’est une sélection qui tient compte de la difficulté d’être représentative qui est proposée ; les réserves renfermant plus de 4 millions de photos, appareils, magazines ou objets liés à la photographie ! Et c’est à la manière de Georges Perec que le public est amené à la découvrir par une approche « amusée et poétique ». Pour accompagner cette exposition, un catalogue retraçant l’histoire et les politiques d’acquisition sera bientôt édité.

‘Laurence Leblanc Où subsiste encore’

La grande salle au rez-de-chaussée (juste avant la boutique-librairie du musée) donne à voir une magnifique exposition dont le commissaire est Sylvain Besson. Les photographies de Laurence Leblanc prises aux 4 coins de la planète, parfois mystérieuses, racontent mais sans dire, interrogent, invitent à aller chercher une réponse au plus profond de soi-même, à la source même de notre humanité. Elles nous lient, relient au sujet photographié, suscite le questionnement, saisissent par leur beauté ou ce qu’elles omettent de nous dire mais qui est bien là sous nos yeux ; elles suscitent l’émotion, là où une énergie ou un sentiment* restent gravés, sur la photographie, à jamais. À voir absolument.

Musée Nicéphore Niépce, ouvert tous les jours sauf le mardi et les jours fériés. Horaires juillet/août : de 10h à 13h et de 14h à 18h.

SBR

* " Laurence Leblanc parle de capter une énergie et un sentiment intérieur qui nous seraient communs à tous. C'est une gageure car comment montrer l'intangible ? Et pourtant. C'est sous ce seul prisme et sans complaisance que la photographe applique son regard d'auteure. Les photographies que Laurence Leblanc choisit d'exposer sont des échos sensibles des liens entre le monde, les gens et les choses". Extrait du texte de Sylvain Besson, musée Nicéphore Niépce, dossier de presse.