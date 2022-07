Retour en images sur Afrik' en Fête (1/3)

Samedi, la Presqu'île du Lac des Prés Saint-Jean a pris des airs d'Afrique tout en musique et en danse, pour la plus grande joie de tous. Retour en images avec Info Chalon.

Après une dernière réunion préparatoire à l'école de danse Colmard la veille, tout le monde était prêt pour le lancement de Afrik en fête, le premier festival africain de Chalon-sur-Saône.

Ce dernier a eu lieu le samedi 2 juillet 2022 à la Presqu'île du Lac des Prés Saint-Jean, de 14 heures à minuit.

L'événement a été organisé par un collectif d'associations autour de l'association Zoodo, parmi lesquelles figuraient Faso Lili, Artemis, ATDH, Appui et Diaspora Africaine Bourgogne Franche-Comté, avec le soutien de la Ville et la Maison de quartier des Prés Saint-Jean qui ont mis gracieusement à disposition des organisateurs une scène et du matériel pour que ce soit une grande fête de la culture africaine.

Animé par Stéphane Lallemand grimé pour l'occasion en griot, c'était aussi l'occasion pour Ibrahim Rabo, coordinateur du festival, et David Mayingila, membre du comité de pilotage, d'annoncer qu'il s'agit du premier festival africain d'une longue série qui se tiendra chaque année le premier samedi de juillet, avant les grands départs en vacances.

Bien entendu, il y avait des stands d'artisanat africain, comme Zoodo, Artemis ou Karama, pour ne citer qu'eux.

Côté buvette et cantine, il y avait notamment Cuisine Méditarranéenne, O' Délices des 3 D, Le Baobab et la boucherie halal ABAM Market.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati