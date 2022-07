Chalon-sur-Saône : Le groupe Tryphon Brass Band New Orléans fait voyager le public les Guinguettes jusqu’en Louisiane

Le photoreportage info-chalon.com

Mardi 5 juillet, à partir de 20 heures 30, sur le ponton face aux marches du Port Villiers à Chalon-sur-Saône, avait été programmé lors de la 7e édition des Guinguettes sur le thème ‘Chalon au fil de l’eau’ le concert du groupe Tryphon Brass Band New Orléans.

Au cours de cette soirée, grâce à ce groupe, le public venu nombreux a pu découvrir de la musique de type Brass Band New Orléans aux influences Brass Band de la Louisiane et découvrir de nombreux groove provenant des percussions.

Beaucoup de personnes se sont succédées lors de cette soirée, permettant aux musiciens pendant 1 heure 30 de concert, d’enchainer des reprises aux influences du sud des Etats-Unis, devant des chalonnaises et chalonnais ravis d’être présents.

Le groupe Tryphon Brass Band New-Orleans composé de 8 musicien: anthony et Félix aux trombonnes, Rémy et Thomas aux trompettes, Raphaël au sousaphone, Nicolas et Josselin aux percussions et anthony au saxophone a assuré l’ambiance de la soirée et c’est tout naturellement que les musiciens ont été chaleureusement félicités à chaque fin morceau par un public séduit.

J.P.B