Présentation publique de la programmation de la 35ème édition du festival ‘Chalon dans la Rue’

Annulée une première fois le 21 juin, la présentation de la 35ème édition du festival ‘Chalon dans la Rue’ a bien eu lieu mardi 5 juillet à 20 h, au cœur des Guinguettes, place du Port-Villiers à Chalon-sur-Saône.

Une édition 2022 du festival qui va se dérouler du 20 au 24 juillet et qui réserve bien des surprises. L'équipe du Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public composée d'Erika, Pauline, Patricia, Julie, Fatima, Lucile…est venue donner un petit avant goût sur la programmation et les informations pratiques de ce festival Chalon Dans la Rue pour ses grandes retrouvailles avec son public dans les rues de Chalon cet été.



Quelques changements tout d’abord avec les 3 grandes rubriques du festival qui remplacent le In et le Off avec la partie ‘Création’ qui remplace le In et la ‘sélection Off’ qui remplace le Off ainsi que ‘l’Aube de la Création’ qui concerne des spectacles de format court d’une demi-heure essentiellement le mercredi.

S’en suivait la présentation de quelques projets de spectacles sur les 150 compagnies qui composeront le Festival Chalon Dans la Rue 2022 avec les spectacles des ‘Sœurs Goudron’, (5 femmes et 1 homme) qui vous feront découvrir un nouveau monde, ‘Rouages’ avec un spectacle sur le monde de demain sans pétrole, de la ‘Danse verticale’ sur la façade du Conservatoire du Grand Chalon, le collectif ‘Balle Perdue’ qui vous annoncera la mort de Beyonce, une ascension funambule compagnie ‘Un Ours’… mais aussi des parcours famille et des parcours thématiques…

A noter aussi la prestation sarccastique du comédien ‘Eric de la Citadelle’, alias Fabien qui fait partie d’une compagnie de Saône-et-Loire 'Pièces et Main d’Oeuvre' qui se produira Square Chabas pendant le festival.

Lors de cette présentation, on notait la présence de Valérie Maurer, 6e adjointe en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, d’Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, de Jean-Michel Morandière, 11e adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, d’Isabel Paulo, Déléguée aux actions en direction des jeunes …

Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public, 52, quai St-Cosme - 71 100 Chalon-sur-Saône.

J.P.B