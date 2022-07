Adieu Madame la directrice de l’école La Petite Colombière

Une dernière cérémonie avant les grandes vacances tout en émotion. Plus de détails et retour en images avec Info Chalon.

Que de monde ce mardi 5 juillet à 15 heures 45, dans la cour de la Petite Colombière !

Et pour cause, c'était la dernière cérémonie de cette école située au cœur du collège Saint-Dominique avanrt les grandes vacances.

Une cérémonie qui comprenait trois temps forts.

Tout d'abord, c'était le moment de la passation du CM2 à la 6ème, au cours de laquelle chaque CM2 s'est vu décerné un diplôme, un yearbook* et un recueil de fables de La Fontaine.

Puis Joëlle Arnoult-Gonot, administrateur national et présidente départementale de l'Association nationale des membres de l'Ordre national du Mérite, a remis le prix départemental de l'Éducation citoyenne et une médaille à chacun des 38 élèves de CP de la Pépinière et la quarantaine d'élèves de CE1,CM1 et CM2 de la Pré-Maîtrise inscrits en classes à horaires aménagés Voix (CHAV).

Les élèves de CE2 étaient absents car en sortie scolaire.

Une distinction qui a ravi Frédérique Lemétayer, la directrice de l'école La Petite Colombière qui n'était pas au bout de ses surprises...

En effet, c'est encadrés par Thibaut Casters, directeur artistique de la Maîtrise Chalonnaise, et Merwan Djane, le chef-assistant, que de nombreux enfants ont pris place pour entonner «Adieu Monsieur le professeur» d'Hugues Auffray et «Adieu les jolis foulards» de Chantal Goya.

Deux chansons à destination de la directrice de l'école qui termine sa carrière à l'école après sept ans à la tête de l'établissement pour une retraite bien méritée.

Un grand moment d'émotion pour elle mais aussi pour les enseignants, les enfants et leurs parents, mis dans la confidence et venus nombreux pour la soutenir et lui témoigner leur reconnaissance.

Pour ce faire, les élèves ont répété en catimini que la surprise soit totale.

C'était aussi l'occasion pour Isabel Paulo, présidente de la Maîtrise Chalonnaise-Saint-Charles et cadre éducatif de l'Ensemble Saint-Charles, de lui remettre des fleurs et un sac à mains de marque.

Ce beau cadeau est le fruit d'une collecte organisée par l'ensemble des parents d'élèves de la Maîtrise Chalonnaise.

Étaient également présents, Amelle Deschamps, adjointe au maire en charge des affaires scolaires, représentant Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, Soizic Troubat, responsable paroissiale, et Daniel Guessot, président de l'organisme de gestion de l'Ensemble Saint-Charles.

* Album de promotion recensant les principaux événements de l'année passée d'une école ainsi que les photos et noms des élèves.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati