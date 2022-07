Et si le COVID était le pire des adversaires de Pogacar ?

Entre la France et la Suisse entre Dole et Lausanne sur les bords du Lac Léman, cette dernière étape avant les Alpes, aura finalement été une course de transition. Wout Van Aert en a profité pour glaner une nouvelle victoire et conforter son maillot vert. Normalement pas de quoi inquiéter Pogacar qui après une semaine de course a peur… Pas spécialement de ses adversaires, mais du COVID arrivé dans son équipe.

Car c’est bien la grosse info du Tour à la fin de cette première semaine. Deux coureurs n’ont pas pris le départ à Dole dans le Jura à cause du nouveau variant du COVID, dont un coéquipier du maillot jaune.





La peur, mine de rien est rentrée dans le peloton. Car tout le monde redoute une contamination de masse au sein des équipes directement concernées.

Le Français Thibaud Pinot a lui ragé. Non pas contre le COVID, mais contre un technicien qui lui a mis une musette dans le pif. Pas de quoi déposer plainte cependant pour avoir une page dans une certaine presse ! Il en a vu d’autres le Franc-Comtois qui a toujours pour ambition de signer une belle victoire sur ce Tour de France 2022.

Dimanche, les coureurs partiront d'Aigle en Suisse, passeront par Montreux et Vevey, pas loin du musée de Charlot, avant de filer vers la France pour une arrivée dans la station de Châtel, avec sans doute la perspective de premiers écarts importants.



Alain BOLLERY

(Photos Agence REUTERS)