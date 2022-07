Enterrement de vie de Garçon : Concrétisation pour Sébastien !

Vu Place du Théâtre, rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône, samedi aux alentours de 11 heures, une bande de joyeux lurons qui déambulait autour de leur copain ‘Seb’ ! En effet, Sébastien Assimont, gérant d’un magasin d’alimentation d’une enseigne connue, avait organisé son enterrement de vie de garçon entouré de ses amis mais aussi d’un de ses témoins de mariage, Bruno.

Le mariage de Sébastien est prévu le 20 août à 17 heures à Gevrey Chambertin avec Déborah Creux, employée de magasin, qu’il fréquente depuis 6 ans et qui est la mère d’un de ses enfants. On souhaite beaucoup de bonheur à cette famille recomposée qui compte 3 enfants (Emie, Jean et Harold).

Question info-chalon : Avez-vous un petit message à délivrer à votre promise ? V.C : « Oui, bon courage ! Sinon que je l’aime fort ! ».

Sincères félicitations aux futurs mariés!

J.P.B