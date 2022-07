91 bougies pour la cave de Buxy

En 2021, la Cave des Vignerons de Buxy était censée fêter dignement ses 90 ans, la pandémie en a décidé autrement nous contraignant à annuler les festivités. Mais c’est méconnaître les vignerons-coopérateurs jamais découragés et toujours mobilisés pour faire vivre leur cave et entretenir son histoire.

Ils fêteront donc ses 91 ans un an plus tard... 91 ans d’une histoire belle et mouvementée entamée en 1929, durant laquelle elle fut dans les premières caves coopératives à émerger, portée par 12 membres fondateurs, et afficher dès 1931 pas moins de 163 adhérents !

D’abord exploitée en polycultures avec quelques vignes essentiellement en rouge - gamay teinturier, fréau et chaudenay étaient alors les cépages majoritaires, elle produit alors des vins de table à 6°c. Pour autant, dès sa création, les vignerons ont à cœur de tirer des vins de qualité et réfléchissent déjà à quelques bonnes pratiques.

La Cave en plein essor est percutée comme partout par la Seconde Guerre mondiale, Buxy et Montagny sont en zone occupée, et certaines assemblées générales auront même lieu en présence de sous-officiers allemands... Puis reviennent les jours de paix et leurs lots de changements : exode rural, le tracteur vient remplacer le cheval, plantation de cépages récents etc. La Cave se déploie, portée par 6 présidents en presque un siècle, jusque dans les années 70 où elle se structurera petit à petit autour d’investissements ambitieux. Elle intègre le chai de St Gengoux en 1977, embauche un premier Directeur Général en 1968, Roger Rageot qui dirigera la Cave jusqu'en 2000, cédant sa place ensuite à Rémi Marlin, actuel directeur, et d’un œnologue et directeur technique, Alain Pierre en 1989.

Ce binôme dirige toujours la Cave, lui faisant traverser les crises économiques, climatiques, et géopolitiques, l’accompagnant vers toujours plus d’exigence vis-à vis du produit, restant à l’écoute des attentes sociétales des consommateurs, connectée à son époque et solidaire des vignerons coopérateurs.

Dimanche 3 Juillet toutes les générations étaient rassemblées pour fêter cette aventure humaine et viticole, Rendez-vous pour le Centenaire en 2031 !