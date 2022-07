31ème Rallye International de Bourgogne Côte Chalonnaise : Ghislain Barbier grand vainqueur de cette édition

En dépit d'un embrayage récalcitrant, le pilote de la Porsche 991 Cup et son coéquipier Thomas Vanbutsel ont remporté le 31ème Rallye International de Bourgogne Côte Chalonnaise, à l'issue des douze spéciales de la journée, devançant l'équipage Hernandez/Melocco de 37 secondes. Quant à Christophe Vaison et Florian Duthu, au volant d'une Alpine A 110 Rally, troisième du classement général, ils finissent en tête de la dernière spéciale. Plus de détails et retour en images avec Info Chalon.