Repas champêtre pour L’amicale des aînés Virois

Au stade de Virey-le-Grand ce samedi midi, c’est une centaine de personnes qui avaient fait le déplacement pour passer un moment convivial au méchoui organisé par L’amicale des aînés virois.

« Afin de relancer l’association qui a souffert de la crise covid, nous voulions organiser une belle manifestation festive » a confié Mado, présidente de l’amicale.

Au programme sous les chapiteaux installés par la mairie, une buvette, un repas avec méchoui préparé par la famille de Mado et des crudités et desserts réservés chez Bourgogne traiteur.



Plusieurs groupes, venus en famille ou entre amis se sont inscrits pour participer à cette petite journée champêtre.



Des Virois bien sûr mais pas que ! C’est le cas de Didier, chalonnais, président de l’amicale des classes en 1 et conseiller municipal à la mairie de Chalon qui est venu avec sa femme et des amis :

« c’est Mado qui nous a invité, on est plus que ravis de pouvoir profiter d’un petit moment entre amis et pour une fois ce n’est pas nous qui sommes derrière la buvette ! » a t’il plaisanté, plutôt habitué à être organisateur que participant !

Sylvie, elle, de retour dans la région depuis peu, est venue accompagnée de sa famille de Haute-Savoie qui était là pour les vacances afin de leur « montrer la belle ambiance bourguignonne ! »

Le maire de la commune Guillaume Thiébaud était bien sûr présent, l’amicale a d’ailleurs tenu à le remercier pour son aide précieuse et celui de son équipe dans l’organisation de ce repas.

Mado espère pouvoir donner rendez-vous prochainement avec un nouvel événement : « selon les bénéfices récoltés aujourd’hui et les éventuelles nouvelles adhésions, nous comptons bien sûr rapidement renouveler ce genre de manifestation afin de faire revivre le club ».

Amandine Cerrone